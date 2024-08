Poľsko odmieta tvrdenia o spoluúčasti na sabotáži Nord Streamu

Nord Stream 2 (Zdroj: TASR/AP)

Bývalý šéf nemeckej spravodajskej služby August Hanning tento týždeň pre denník Die Welt povedal, že podľa neho existovali dohody medzi Poľskom a Ukrajinou, týkajúce sa útoku. "Ide o vykonštruované špekulácie," povedal Pawlak vo vysielaní televíznej stanice Polsat. Zároveň dodal, že Hanning slúžil v čase, keď bol nemeckým kancelárom Gerhard Schröder a vznikali piliere Nord Stream 1. "Ako šéf spravodajskej služby určite zohral v tejto investícii hanebnú a dôležitú úlohu," poznamenal Pawlak. Médiá v Nemecku však tento týždeň uviedli, že nemecká prokuratúra identifikovala ukrajinského inštruktora potápania ako kľúčového podozrivého zo sabotáže Nord Streamu a vydala na neho zatykač.

Poľsko zatykač dostalo, no podozrivý opustil krajinu, keďže Nemecko nezaradilo jeho meno do databázy hľadaných osôb, uviedla poľská prokuratúra. "Všetkým iniciátorom a podporovateľom plynovodov Nord Stream 1 a 2, jediné, čo by ste ohľadom toho mali dnes urobiť, je ospravedlniť sa a mlčať," napísal v sobotu na platforme X poľský premiér Donald Tusk. Predseda vlády sa ale k obvineniam z poľskej spoluúčasti bezprostredne nevyjadril. Denník Wall Street Journal vo štvrtok informoval, že sabotáž plynovodu Nord Stream financovali súkromní podnikatelia, na ktorých dohliadal jeden z najvyšších ukrajinských generálov. Ukrajina však akúkoľvek účasť popiera.