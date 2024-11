TOTO nesedí! Nové odhalenia v prípade sabotáže na plynovody Nord Stream: Expert hovorí o viacerých rozporoch

(Zdroj: TASR/Danish Defence Command via AP, Swedish Coast Guard via AP, Planet Labs PBC via AP)

BERLÍN - Kto v septembri 2022 vyhodil do vzduchu plynovody Nord Stream v Baltskom mori? Oficiálne vyšetrovanie poukazuje na malý tím bývalých ukrajinských vojakov operujúcich z 15-metrovej jachty Andromeda. 58-ročný expert Sven Thomas, vedúci vodnej záchrannej služby v Halle a vedúci posádky profesionálnych potápačov a podvodných archeológov tvrdí, že jeho nové zistenia však túto verziu vážne spochybňujú.