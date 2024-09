Český prezident Pavel vyzval počas prejavu v OSN na rozsiahlu reformu Bezpečnostnej rady

(Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

NEW YORK - Je potrebná rozsiahla reforma Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), vyhlásil v stredu v prejave vo Valnom zhromaždení OSN v New Yorku český prezident Petr Pavel. Mala by sa podľa neho stať efektívnejšou, inkluzívnejšou a zodpovednejšou, aby viac odrážala realitu súčasného sveta a posilnila hlas menej reprezentovaných regiónov. Informujeme podľa správy portálu Novinky.cz.