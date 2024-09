Správa o portfóliu v eurokomisii pre Síkelu je podľa Úradu vlády ČR iba špekulácia

(Zdroj: Profimedia)

To, že rozhodnutie ešte nepadlo, neskôr potvrdil aj český premiér Petr Fiala slovami, že so šéfkou Komisie o téme pravidelne rokuje a snaží sa pre ČR dohodnúť silné portfólio. "Má to pre mňa dve charakteristiky: prvá, že to bude ekonomické portfólio, a druhá, že to bude portfólio so skutočnou výkonnou právomocou, to znamená s podriadeným generálnym riaditeľstvom. To je cieľ, ku ktorému smerujeme, a ako to dopadne, to sa dozvieme, keď pani predsedníčka oznámi zloženie EK," komentoval utorkovú správu nemeckého denníka Fiala.

archívne video

Poslanci schválili novelu Trestného zákona reagujúcu na pripomienky Európskej komisie (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák povedal, že táto správa pochádza len z jedného zdroja. "Nemám podobné informácie a dokonca si trúfnem povedať, že nie som si vôbec istý, že tá informácia je relevantná a pravdivá... Ja mám trošku iné informácie a nemyslím si, že je to v tejto chvíli vec, ktorú by bolo možné považovať za ukončenú," povedal Dvořák.

Návšetva šéfky Európskej komisie v Prahe

Myslí si však, že po minulotýždňovej návšteve šéfky EK v Prahe na konferencii Globsec sa rokovania posunuli pozitívnym smerom. "Som veľmi rád, že moje pôvodne pesimistické či skeptické odhady sa nenapĺňajú. Zdá sa, že budeme skutočne schopní získať pre Jozefa Síkelu veľmi kvalitné portfólio - ale ktoré to bude, skutočne nie je v tejto chvíli možné povedať," povedal minister.

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Dodal, že Síkela má "dobré meno a veľkú silu", preto by ho podľa neho nemali čakať veľké strety počas takzvaného grilovania pred europoslancami. "Ak by sme si mysleli, že Jozef Síkela nie je schopný ustáť grilovanie, tak by sme ho asi nenominovali. My sme presvedčení, že na to má," doplnil Dvořák.

Nemecký denník Die Welt v utorok s odvolaním sa na vysokopostavených diplomatov EÚ informoval, že predsedníčka EK už rozhodla o niektorých kľúčových pozíciách v kolégiu komisárov. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič by podľa tejto správy mal opäť dostať na starosť medziinštitucionálne vzťahy.