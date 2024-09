Hrozba terorizmu nezmizla, uviedol Fiala: Nelegálnu migráciu do Európy treba zastaviť

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File)

PRAHA - Nelegálnu migráciu do Európy je podľa českého premiéra Petra Fialu nevyhnutné zastaviť a v boji s radikálnym islamom, naopak, nepoľaviť. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X pri spomienke na 23. výročie teroristických útokov v New Yorku a Washingtone.