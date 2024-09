Nevyšlo im to! V Španielsku napriek protestom zaznamenávajú rekordné počty turistov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID - Španielsko tento rok navštívil rekordný počet turistov, a to aj napriek silnejúcim protestom proti masovému turizmu zo strany miestnych obyvateľov. Od začiatku roka do 31. júla do krajiny prišlo viac než 53 miliónov ľudí, čo predstavuje nárast o 12 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Vyplýva to z údajov štatistického úradu (INE) zverejnených v pondelok, informuje agentúra DPA.