V Pásme Gazy prišli o život 4 osoby sprevádzajúce konvoj humanitárnej pomoci

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

"Počas izraelského leteckého útoku včera zahynuli štyria Palestínčania vo vedúcom vozidle konvoja skupiny Anera, ktorý prevážal potraviny a palivo do nemocnice Červeného polmesiaca," uviedla Anera vo vyhlásení. Obete identifikovali ako "štyroch členov komunity, ktorí mali skúsenosti z predchádzajúcich misií a zabezpečovania ochrany komunity", no nešlo o pracovníkov skupiny. Podľa stanice al-Džazíra to boli zamestnanci prepravnej spoločnosti, ktorú humanitárna skupina využívala na prepravu zásob do nemocnice v Rafahu. "Predstúpili a požiadali o prevzatie velenia nad vedúcim vozidlom, pretože sa obávali o bezpečnosť trasy a mali aj strach z rabovania," ozrejmila Anera.

"Štyria členovia komunity neboli vopred preverení ani skoordinovaní a izraelské úrady tvrdia, že vedúce vozidlo prevážalo viacero zbraní. K izraelskému náletu došlo bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania či komunikácie," dodala skupina. Vo vyhlásení IDF sa uvádza, že k zásahu došlo po tom, ako sa "niekoľko ozbrojených útočníkov zmocnilo vozidla". "Po vylúčení potenciálneho poškodenia nákladných vozidiel, ako aj jasnej identifikácie zbraní, došlo k útoku zameranému na ozbrojených jednotlivcov. Nákladne auto podľa plánov dorazilo na miesto určenia," ozrejmila IDF. Anera zdôraznila, že nikto z jej zamestnancov nebol pri zásahu zranený. Svetový potravinový program v stredu oznámil, že pozastavuje pohyb svojich zamestnancov v Gaze "až do odvolania". Reagoval tak na ostreľovanie jedného z vozidiel na izraelskom vojenskom kontrolnom stanovišti.