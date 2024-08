V strednej časti Pásma Gazy sa začalo očkovanie proti detskej obrne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že Izrael súhlasil so sériou trojdňových "humanitárnych prestávok" v bojoch Gaze, aby tak zdravotníkom umožnil očkovanie tamojších detí. Podľa vtedajších informácií však malo k prvej takejto prestávke a zároveň aj spusteniu očkovania dôjsť až v nedeľu. Tamojšie úrady ale teraz informovali, že očkovanie sa v strednej časti Gazy už začalo a odštartovala sa tak aj prvá zmienená trojdňová prestávka v tamojších bojoch. Očkovacia kampaň sa následne presunie na juh a potom na sever Pásma Gazy, kde bude taktiež sprevádzaná trojdňovými prestávkami v bojoch. Cieľom kampane je zaočkovať dvojdávkovou vakcínou viac ako 640.000 palestínskych detí mladších ako 10 rokov.

Do Gazy už bolo dodaných 1,26 milióna dávok vakcíny

K očkovaniu v Gaze podnietil úrady prípad detskej obrny, ktorý tam začiatkom augusta potvrdili u desaťmesačného nezaočkovaného dieťaťa ako vôbec prvý po zhruba štvrťstoročí. Prípad bol zaznamenaný v strednej časti Gazy. WHO tento týždeň informovala, že do Gazy už bolo dodaných 1,26 milióna dávok orálne podávanej vakcíny proti detskej obrne a doraziť by tam čoskoro malo aj ďalších 400.000 dávok. Miera zaočkovania novorodencov v palestínskej enkláve výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy v októbri 2023. Boje totiž väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu tam bolo proti detskej obrne zaočkovaných 99 percent detí, no v júli tohto roka už len 86 percent, uviedol v júli generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Detská obrna je infekčná choroba, ktorá postihuje najmä deti do piatich rokov. Napáda miechu, pričom môže vyústiť do ochrnutia končatín a niekedy dokonca úmrtia. Neexistuje na ňu liek, no dá sa jej predchádzať očkovaním. Poliovírus, ktorý ju spôsobuje, sa často prenáša kontaminovanou vodou.