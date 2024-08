Nemecko neplánuje znormalizovať vzťahy s Talibanom: Dôvodom je súčasný spôsob vládnutia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

BERLÍN - Napriek prvému deportačnému letu z Nemecka do Afganistanu od roku 2021, keď hnutie Taliban prevzalo moc, Berlín nepristúpi k normalizácii vzťahov so súčasným afganským režimom. V piatok to uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí, informuje agentúra Reuters. Dôvodom je súčasný spôsob vládnutia Talibanu.