OSN bude naďalej spolupracovať s Talibanom v Afganistane napriek novým zákonom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

NEW YORK - Organizácia Spojených národov (OSN) bude aj naďalej spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami v Afganistane vrátane hnutia Taliban, uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric. Ide tak o reakciu na nedávne rozšírenie obmedzení ženských práv islamistickým hnutím a prerušenie vzťahov Afganistanu s misiou OSN (UNAMA) po kritike nových zákonov. Informuje agentúra AP.

Dujarric v New Yorku obhajoval Pomocnú misiu OSN v Afganistane (UNAMA) a jej šéfku Rozu Otunbajevovú. Tá uviedla, že nové zákony Afganistanu poskytujú "znepokojujúcu víziu" budúcnosti krajiny. Minulý týždeň zároveň podotkla, že zákony prehlbujú "už tak neúnosné obmedzenia" práv žien a dievčat. Nový zákaz rozprávania žien mimo svojho domu označila za porušenie morálky.

Zákony vychádzajú z dekrétu najvyššieho duchovného vodcu Talibanu Hajbatulláha Achúndzádu z roku 2022 a minulý týždeň boli oficiálne uzákonené. Pravidlá sú v súlade s islamským právom šaría a presadzuje ich ministerstvo morálky, oficiálne nazývané Ministerstvo pre prevenciu neresti a šírenie cnosti.

Afganské ministerstvo vyzvalo, aby rešpektovali náboženské hodnoty moslimov

Afganské ministerstvo zároveň vyzvalo medzinárodné organizácie, krajiny a jednotlivcov, aby rešpektovali náboženské hodnoty moslimov. V piatok tiež oznámilo, že pre kritiku zákonov už nebude spolupracovať s misiou UNAMA.

Podľa Dujarrica sa OSN dôrazne vyjadrila k novým pravidlám krajiny, no zároveň bude organizácia aj ďalej spolupracovať s Afganistanom a Talibanom. "Konali sme tak vždy, a to v súlade s naším mandátom. Povedal by som, že nestranne a v dobrej viere sme vždy dodržiavali normy OSN a presadzovali posolstvá ľudských práv a rovnosti. V našej práci budeme pokračovať aj naďalej na základe mandátu Bezpečnostnej rady," dodal hovorca.