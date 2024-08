Africké krajiny začnú očkovať proti opičím kiahňam v priebehu niekoľkých dní

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Curtis, File)

"Ešte sme nezačali s očkovaním. Začneme o niekoľko dní, ak si budeme istí, že je všetko v poriadku. Koncom budúceho týždňa začnú vakcíny prichádzať do KDR a ďalších krajín," povedal Kaseya. Podľa ministra zdravotníctva KDR Samuela-Rogera Kambu zaznamenali v krajine od začiatku roka 16.700 prípadov nákazy a viac ako 570 úmrtí. Spojené štáty prisľúbili dodanie 50.000 dávok vakcín proti opičím kiahňam a Japonsko v pondelok súhlasilo s odoslaním 3,5 milióna dávok určených "len pre deti". Opičie kiahne sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom fyzickom kontakte.

Spôsobuje horúčky, bolesti svalov a veľké kožné lézie. Vo väčšine prípadov má mierny priebeh, avšak môže byť aj smrteľné. WHO minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov mpoxu v afrických štátoch. Od júla hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bola infekcia zistená aj vo Švédsku, Pakistane a na Filipínach. V pondelok WHO vyzvala postihnuté krajiny, aby zintenzívnili očkovacie programy. Celosvetové obavy vyvolal kmeň clade 1, ktorý sa ľahšie šíri a ktorého prípad minulý týždeň potvrdili vo Švédsku. Podľa regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho je v Európe každý mesiac zaznamenaných približne 100 nových prípadov menej závažného kmeňa opičích kiahní clade 2.