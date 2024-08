Trump pokračoval v útokoch na Harrisovú: Vraj vyzerá oveľa lepšie ako ona

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Na tvrdenia, že jeho protikandidátka má vraj výhodu pre svoj výzor, 78-ročný exprezident reagoval slovami: "Vyzerám oveľa lepšie ako ona. Myslím si, že vyzerám lepšie ako Kamala."Úsmevy Harrisovej komentoval Trump slovami, že ide o "smiech bláznivého človeka". Agentúra DPA konštatuje, že to nie je prvýkrát, čo Trump hovoril o Harrisovej vzhľade alebo útočil na ženy takýmto spôsobom. Napríklad v roku 2016 označil za "bláznivú" demokratickú prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú. V súvislosti s Harrisovou Trump v sobotu uviedol, že ho požiadali, aby ju nenazýval "bláznom". "Ale ona taká je. Šialená žena," povedal.

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

Na mítingu v Pensylvánii opäť vykreslil Harrisovú ako radikálnu ľavičiarku a nazval ju aj "komunistkou". Ostro zaútočil aj na amerického prezidenta Joea Bidena. Tvrdil, že v Spojených štátoch vládnu "hlúpi ľudia". Hoci sa mu odporúčali vyhýbať sa takýmto nadávkam, lepšie slovo ako "hlúpy" mu nenapadá. "Ako inak sa to dá opísať? ... Je to dokonalé slovo."Trump opäť obvinil Bidena a Harrisovú, že svojou migračnou politikou pustili do krajiny kriminálnych "bláznov". Zopakoval aj nepravdivé tvrdenie, že volebné víťazstvo v roku 2020 mu bolo ukradnuté. Varoval, že sa to môže zopakovať v roku 2024.

Trump svojim priaznivcom sľúbil okrem iného zníženie daní a presmerovanie peňazí vyčlenených na ochranu klímy do infraštruktúry. Zvyšovaním podpory fosílnych palív chce znížiť ceny energií.Pensylvánia je štát, kde hrá dôležitú úlohu ťažba zemného plynu. Je to aj takzvaný swing state, v ktorom je historicky vyrovnaná podpora demokratov a republikánov. Podobne je to aj v Arizone, Georgii, Michigane, Nevade, Severnej Karolíne a Wisconsine. Pre počet obyvateľov má však Pensylvánia prioritu pre oboch prezidentských kandidátov.