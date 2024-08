Šokujúce podozrenie: Trump chce prehrať voľby! Spolupracovníci majú obavy, za všetko môže tajomný syndróm

Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Charlie Neibergall)

Donald Trump chce byť v novembri 2024 druhýkrát zvolený za amerického prezidenta. Jeho súperkou je teraz teraz Kamala Harrisová po tom, čo zo súboja odstúpil úradujúci americký prezident Joe Biden. Zdá sa však, že pre Trumpa sa to momentálne nevyvíja zvlášť dobre: ​​Harrisová bola nedávno pred ním v niekoľkých prieskumoch, zatiaľ čo on sám sa dostal na titulky s divokými útokmi a bizarným vystúpením po boku Elona Muska. Mohli by to byť následky pokusu o atentát na neho? Trumpovi dôverníci sú údajne znepokojení.

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Donald Trump má sabotovať vlastnú predvolebnú kampaň: Vraj chce prehrať

Ako informuje Vanity Fair, Trumpovi spolupracovníci sa vraj obávajú, že by exprezident sabotoval vlastnú kampaň, pretože sa rozhodol prehrať. Trump by potom nakoniec chcel tvrdiť, že po pokuse o atentát trpel posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD).

Vanity Fair píše s odvolaním sa na zasvätené osoby z volieb, že Donald Trump je v „sebadeštruktívnej špirále“, odkedy Joe Biden vypadol z volebného súboja.

Trump by „nehanebne ignoroval“ rady svojich poradcov.

Jeho poradcovia pred kampaňou ho vyzvali, aby prestal používať „kontraproduktívne“ urážky a namiesto toho začal s politickými útokmi proti svojej konkurentke Kamale Harrisovej.

Trump ich rady „odmietol“, pretože vedel, čo robí.

Trump znova a znova sleduje video z atentátu

Alebo to vôbec nie je bláznivý plán? Trump skutočne sledoval zábery z momentu, keď bol zastrelený znova a znova, povedal magazínu zasvätený zdroj. Zároveň tvrdil, že exprezident si „veľa prežil“ a „možno má skutočne PTSD“. Neexistuje k tomu žiadne oficiálne vyjadrenie Donalda Trumpa.

PTSD je duševná choroba, ktorá sa môže vyskytnúť ako reakcia na extrémne stresujúce a traumatické zážitky. Ľudia trpiaci PTSD majú často intenzívne, znepokojujúce myšlienky a pocity súvisiace s traumou, ktorú zažili.