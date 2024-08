Začiatok rokovaní v Katare o prímerí v Pásme Gaze je sľubný, uvádza Biely dom

John Kirby, hovorca amerického ministerstva obrany (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON - Začiatok rokovaní o prímerí v Pásme Gazy v Katare bol vo štvrtok "sľubný". Vyhlásil to hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby a zároveň vyzval Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas, aby ukázali pripravenosť nájsť kompromis. Informujeme podľa správ agentúr AFP a DPA.

"Dnešný začiatok je sľubný," uviedol Kirby, ktorý tak potvrdil, že sa rokovania vo štvrtok v Dauhe začali. Zároveň však uviedol, že neočakáva okamžité uzavretie dohody o prímerí. "Ostáva veľa práce, ktorú treba urobiť. Vzhľadom na komplexnosť dohody neočakávame, že dnes z týchto rokoví vzíde dohoda," povedal. "Obe strany musia ukázať kompromis, obe strany musia ukázať líderstvo," povedal Kirby pre novinárov.

Rokovania sa podľa neho zamerajú na detaily samotnej dohody. "Niekedy sa dostanete na koniec rokovaní a hovoríte o takýchto detailoch. Vtedy sa to stane najťažšie a najdrsnejšie," uviedol Kirby v reakcii na otázku, či sú požiadavky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua konzistentné, alebo ich neustále mení.

Rokovania budú v piatok pokračovať

Kirby podľa svojich slov očakáva, že rokovania budú v piatok pokračovať. "Je to dôležitá práca. Zostávajúce prekážky je možné prekonať a musíme tento proces doviesť do konca... Musíme dosiahnuť prepustenie rukojemníkov, pomoc pre palestínskych civilistov v Gaze, bezpečnosť pre Izrael a zníženie napätia v regióne a potrebujeme to čo najskôr," povedal hovorca.

Katar, Egypt a USA už niekoľko mesiacov pôsobia ako sprostredkovatelia mierových rokovaní medzi Izraelom a Hamasom. Toto palestínske hnutie vo štvrtok vyhlásilo, že nebude rokovať o žiadnych nových podmienkach prímeria alebo prepustenia rukojemníkov. Štvrtkové rokovania sa považujú za kľúčový moment v snahe zabezpečiť prímerie a uľahčiť výmenu rukojemníkov v konflikte v palestínskej enkláve, ktorý sa začal po bezprecedentných útokoch na Izrael zo 7. októbra minulého roka.

Prímerie v Pásme Gazy je nevyhnutné pre mier v celom regióne

Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné vo štvrtok počas návštevy Libanonu uviedol, že prímerie v Pásme Gazy je nevyhnutné na dosiahnutie mieru v celom regióne Blízkeho východu vrátane Libanonu. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a Reuters. Pred príchodom do krajiny Séjourné vyhlásil, že cieľom jeho návštevy je podporiť prebiehajúce diplomatické úsilie o deeskaláciu v regióne. "Všetci sme znepokojení súčasnou situáciou," uviedol na stretnutí s predsedom libanonského parlamentu Nabím Barrím, ktorý je považovaný za spojenca militantného libanonského hnutia Hizballáh.