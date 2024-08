USA, EÚ a OSN odsúdili návštevu izraelského ministra na Chrámovej hore

Krajne pravicový izraelský politik Ben Gvir opäť vystúpil na Chrámovú horu. (Zdroj: TASR/AP/Ohad Zwigenberg)

WASHINGTON/BRUSEL/NEW YORK - Predstavitelia USA, EÚ a OSN v utorok kritizovali krajne pravicového izraelského ministra Itamara Bena Gvira. Ten v utorok vystúpil na Chrámovú horu v Jeruzaleme, kde sa modlil spolu so židovskými pútnikmi. Porušil tým policajné pokyny a status quo, ktorý židom neumožňuje modliť sa na tomto treťom najposvätnejšom mieste islamu. Informuje o tom agentúra AFP.

"Nielenže je to neprijateľné, ale odvádza to pozornosť od toho, čo považujeme za dôležité, keďže aktuálne pracujeme na tom, aby sme dohodu o prímerí dotiahli do konca," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel, ktorý upozornil na prebiehajúce rokovania o prímerí v Pásme Gazy medzi Hamasom a Izraelom.

V podobnom duchu sa vyjadril aj šéf európskej diplomacie Josep Borell. "EÚ dôrazne odsudzuje provokácie zo strany izraelského ministra Bena Gvira, ktorý počas svojej návštevy na svätých miestach obhajoval porušovanie status quo."

Kroky izraelského ministra odsúdila aj OSN. "Sme proti akýmkoľvek snahám zmeniť status quo na posvätných miestach," povedal zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhán Hak. "Mešita al-Aksá, rovnako ako ostatné sväté miesta v Jeruzaleme, by mali byť ponechané samy sebe a mali by byť kontrolované existujúcimi náboženskými orgánmi, ktoré spravujú tieto miesta. Takéto správanie nie je užitočné a je zbytočne provokatívne."

Najposvätnejšie miesto judaizmu

Chrámová hora, v ktorej areáli sa nachádza aj mešita al-Aksá, je najposvätnejším miestom judaizmu a tretím najposvätnejším miestom islamu. Púť izraelského ministra spolu s viac ako 2000 židovskými pútnikmi sa uskutočnila pri príležitosti pôstneho dňa Tiš'a be-av, ktorým si židia okrem iného pripomínajú zničenie svojich dvoch jeruzalemských chrámov.

Status quo týkajúci sa návštev Chrámovej hory si židia a moslimovia vynakladajú rôzne. Izrael deklaruje, že židovskí veriaci môžu toto miesto navštíviť v presne stanovené hodiny, ale nesmú sa tam modliť, aby sa predišlo napätiu s moslimskou komunitou. Palestínski a arabskí lídri považujú akékoľvek zvýšenie návštevnosti samo o sebe za porušenie status quo.