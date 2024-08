Lety zostanú pozastavené! Dôvodom sú útoky v Izraeli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Lety spoločností Air France a Transavia France do Bejrútu zostanú pozastavené minimálne do utorka budúceho týždňa. Dôvodom sú bezpečnostné obavy v súvislosti so situáciou v tamojšom regióne, uviedla materská spoločnosť Air France-KLM. Píše agentúra AFP.