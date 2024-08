Španielska polícia rozbila sieť prevádzačov: Do krajiny priviedli viac než TISÍC migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pri operáciách, ktoré sa konali v Madridskom regióne, Andalúzii a Baskicku, s miestnou políciou spolupracoval aj Európsky policajný úrad (Europol). Podľa vyjadrenia polície museli migranti zaplatiť 20.000 eur za to, aby ich prevádzači priviezli do Španielska a potom presunuli do iných častí Európy. Kriminálna skupina je zodpovedaná za "nelegálny vstup do krajiny pomocou rýchlych člnov prenajatých z Alžírska," na ktorých sa nachádzalo viac než 750 sýrskych migrantov a viac než 250 občanov Alžírska, uviedla polícia vo svojom vyhlásení.

Skupina pravdepodobne zarobila takmer 1,5 milióna eur

Migranti odišli z alžírskeho prístavu v meste Oran na lodiach, ktoré boli často preplnené a bez akýchkoľvek záchranných prostriedkov. Na pobrežie Španielska dorazili v noci, na ťažko dostupné miesta ďaleko od mestských centier. Polícia informovala, že skupina využívala na ubytovanie pre migrantov množstvo apartmánov, ktoré mali nehygienické podmienky. Migrantom pridelili pasy a letenky alebo lístky na vlak, ktorými im zabezpečili presun do iných krajín. Skupina pravdepodobne zarobila takmer 1,5 milióna eur, píše AFP.