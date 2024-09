V alžírskych prezidentských voľbách má veľkú podporu súčasná hlava štátu

انتخابات الجزائر.. نسبة المشاركة الأولية بالداخل 4.56% و14.50% بالخارج



Algeria elections: initial participation rate at home is 4.56% and 14.50% abroad



Elections en Algérie : le taux de participation initial dans le pays est de 4,56% et de 14,50% à l'étranger pic.twitter.com/1b1Ta2FeKf