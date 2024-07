Potrebujeme Európu postaviť z hlavy na nohy: Toto sú priority Laššákovej v Európskom parlamente

Judita Laššáková (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Potrebujeme Európu postaviť z hlavy na nohy a potrebujeme sa na Európsku úniu pozerať ako na prostriedok, nie cieľ. EÚ je prostriedkom k tomu, aby sme sa dopracovali k mierovému svetu a sociálnemu zabezpečeniu jednotlivých občanov a obyvateľov Únie," priblížila svoje priority Laššáková, ktorá v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) získala 87 166 prednostných hlasov. V europarlamente chce taktiež udržať právo veta v oblastiach, v ktorých je ešte zavedené.

archívne video

Exministerka Laššáková má s nástupkyňou vážny problém: Čo všetko Milanovej vyčíta? (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

V nasledujúcom funkčnom období bude pôsobiť ako členka vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Ako náhradníčka bude vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Europoslankyňa by mala záujem o delegáciu zameranú na spoluprácu s Azerbajdžanom alebo na delegáciu orientovanú na vzťahy so Saudskou Arábiou.

V minulosti pôsobila Láššáková ako odborná asistentka europoslanca za ĽSNS Miroslava Radačovského. Myslí si, že jej táto skúsenosť môže v jej mandáte napomôcť. Podľa jej slov sa vie v EP lepšie orientovať. Dodala však, že ide o úplne inú pozíciu a bude sa musieť s ňou zžiť.

Ďalej poukázala na to, že verejnosť bude prostredníctvom sociálnych sietí informovať a bude jej vysvetľovať dianie v EP. "Doma, ale i v zahraničí vidím, že volič naozaj nevie, ako funguje Európska únia, ako by mala fungovať, aké sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a nehovoriac o tom, že mnohí ani nevedia, koľko tých inštitúcií máme. Takže budem v tom pokračovať – budem komunikovať na všetkých dostupných platformách, ktoré mám," uzavrela Laššáková.