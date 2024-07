Prioritou v Európskom parlamente je podľa Kaliňáka reprezentácia slovenských záujmov

Erik Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V rámci presadzovania slovenských záujmov chce Kaliňák napríklad dohliadať na to, "aby sme neboli občanmi druhej kategórie. To znamená, že dvojaká kvalita potravín je niečo, na čo budeme sústredení ako celá delegácia (pozn. Smer-SD)".

archívne video

Erika Kaliňáka slovne atakoval neznámy muž na ulici (Zdroj: Facebook/Erik Kaliňák)

Erik Kaliňák bude pôsobiť vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Svoj záujem o členstvo v tomto výbore odôvodnil ďalšími prioritami. "Bol by som veľmi rád, keby sa z mechanizmu na ochranu právneho štátu nestal nástroj, ktorým sa trestajú štáty, ktoré majú na rozličné otázky odlišné názory, než ten jeden správny, ktorý presadzuje Komisia," uviedol slovenský europoslanec, ktorý získal vo voľbách do EP 151.860 prednostných hlasov.

Vo výbore má záujem dohliadať aj na otázku nelegálnej migrácie

Podľa jeho slov boli predošlé pokusy Európskej únie v tejto oblasti neúspešné. "Verím,(...), že by sme mohli už do tretice vymyslieť niečo, čo dáva zmysel a bude to realizovateľné," dodal Kaliňák s tým, že vo výbore by chcel byť veľmi aktívny. Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie -oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Kaliňák má záujem o Delegáciu pre vzťahy s Japonskom, ďalej pre Spojené štáty a o delegáciu zahŕňajúcu Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Europoslanec nevie odhadnúť, či v nasledujúcich rokoch príde v EP k zásadným zmenám v kľúčových politikách Únie. Podľa neho to záleží od témy. "Hneď v prvý deň v EP som z vyjadrení zvolených europoslancov zistil, že nepochopili požiadavky alebo žiadosti vlastných občanov," uviedol aj v súvislosti so schválenou rezolúciou EP, ktorá vyjadrila pokračujúcu podporu Ukrajine. Zmeny však podľa neho môžu nastať v Európskej zelenej dohode (tzv. Green Deal). Poukázal na to, že aj niektoré strany z najväčších frakcií, tvoriacich v EP "vládnu koalíciu", žiadali zmeny.