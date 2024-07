Trump sa chváli priateľstvom s Kimom: Severnú Kóreu to nezaujíma

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Trump počas svojho nedávneho akceptačného prejavu ako republikánsky kandidát v prezidentských voľbách povedal, že so severokórejským vodcom "vychádza veľmi dobre" a naznačil svoju zjavnú túžbu obnoviť kontakty s Kimom. "Je pekné vychádzať s niekým, kto má veľa jadrových zbraní alebo inak. Keď sa vrátime, budem s ním vychádzať. Aj on by ma rád videl späť. Myslím si, že mu chýbam," povedal Trump.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Severokórejské médiá uviedli, že Trumpove výroky povzbudili "pretrvávajúcu túžbu", pokiaľ ide o vyhliadky severokórejsko-amerických vzťahov. Vyzvali však USA, aby sa v otázke postupu voči KĽDR rozhodli bez ohľadu na to, kto sa stane šéfom Bieleho domu. "Aj keby v USA nastúpila akákoľvek administratíva, politická klíma, ktorá je zmätená bojom dvoch strán, sa nezmení, a preto nás to nezaujíma," uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA vo svojom komentári.

Dodala, že treba prísne rozlišovať medzi zahraničnou politikou štátu a osobnými pocitmi. Pchjongjang zároveň tvrdí, že USA vedú voči KĽDR "najzlomyseľnejšiu a najtrvalejšiu nepriateľskú politiku". Komentár poukazuje na to, že Trump nepriniesol žiadnu zásadnú pozitívnu zmenu, hoci sa v čase, keď bol prezidentom, snažil premietnuť do bilaterálnych vzťahov USA a KĽDR svoje špecifické osobné vzťahy s Kimom.

Trump sa s Kimom stretol trikrát, ale po stretnutí vo vietnamskom Hanoji v roku 2019, na ktorom nedošlo k dohode, sa rokovania zastavili. Severná Kórea sa odvtedy zameriava na pokrok vo svojom jadrovom a raketovom programe - vrátane vypúšťania medzikontinentálnych balistických striel.