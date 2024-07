Joe Biden má COVID? Ochotný je tiež vzdať sa kandidatúry, vyhrážal sa mu muž

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Erin Schaff/The New York Times)

LAS VEGAS - Americký prezident Joe Biden pripustil, že by svoju kandidatúru v prezidentských voľbách mohol prehodnotiť, ak by uňho lekári zistili nejaký zdravotný problém. Podľa agentúry AFP to vyplýva z úryvku rozhovoru zverejneného v stredu.