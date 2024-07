Čaká nás intenzívna práca, uviedla vyšetrovacia komisia k streľbe na Filozofickej fakulte

(Zdroj: FB / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

PRAHA - V poslaneckej snemovni českého parlamentu sa v piatok prvýkrát zišla vyšetrovacia komisia, ktorá by sa na 12 zasadnutiach mala zaoberať krokmi polície v prípade vlaňajšej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), ale aj zásahmi záchranárov a hasičov. Podľa jej člena Petra Letochu poslancov čaká "veľmi intenzívna práca". Uviedol to v piatok po ich prvom rokovaní.

"Práca komisie bude skutočne veľmi intenzívna. Tak ako prebiehala tá dnešná prvá ustanovujúca schôdza, verím, že komisia bude apolitická a že v závere bude jednomyseľné uznesenie toho, čo sa nám podarí v dobe vyšetrovania zistiť," povedal Letocha, ktorý je v komisii za hnutie STAN.

archívne video

Útočník na pražskej stanici ohrozoval ľudí horiacimi novinami (Zdroj: Policie České republiky)

Predsedom desaťčlennej vyšetrovacej komisie, ktorej vznik iniciovalo opozičné hnutie ANO, sa stal Pavel Kašník z ODS. Poslanci si v piatok podľa neho stanovili plán vyšetrovania. "Hlavné udalosti, ktorým sa budeme venovať, sú nielen činnosť polície v celej udalosti, ale aj hodnotenie osoby páchateľa a jeho okolia. Budeme sa venovať aj filozofickej fakulte a v neposlednom rade budeme vyhodnocovať zásah záchrannej zdravotníckej služby a hasičského záchranného zboru," spresnil. Komisia bude podľa jeho slov z úcty k obetiam pracovať v neverejnom režime.

Jiří Mašek, ktorý je v komisii za hnutie ANO, uviedol, že ďalšia schôdzka sa uskutoční 2. septembra. Dovtedy by sa jej členovia chceli oboznámiť so všetkými potrebnými materiálmi. Predbežne sa dohodli na 12 stretnutiach. "Uvidíme, či bude potrebné pokračovať alebo zväčšiť frekvenciu stretnutí," povedal Mašek. Prvé rokovanie komisie označil za veľmi konštruktívne.

Komisia bude fungovať šesť mesiacov

Komisia by mala fungovať maximálne šesť mesiacov, potom by mala predniesť závery. "Budeme musieť pracovať veľmi intenzívne, aby sme to do toho termínu, keď máme od snemovne úlohu odovzdať záverečný dokument, stihli," dodal jej predseda. Návrh opozičného hnutia ANO na vznik poslaneckej vyšetrovacej komisie k streľbe na FF UK podporila koncom júna celá snemovňa. Cieľom je získať odpovede na pretrvávajúce nejasnosti týkajúce sa postupu polície, ktorý najmä opozícia v niektorých ohľadoch spochybňuje.