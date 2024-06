Mohlo všetko dopadnúť inak? Vrah z Prahy sa len tesne minul s políciou: Prečo ho nezastavili?

Univerzita Karlova v Prahe (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Matějček opisoval minútu po minúte postup polície od nahlásenia SMS správy so samovražednými sklonmi páchateľovou kamarátkou až po oznámenie streľby na FF UK. Snažil sa tiež zodpovedať najčastejšie kladené otázky kritizujúce postup polície. Dôrazne poprel informácie, že by polícia vedela o jeho úmysloch.

"Žiadna takáto indícia počas celej doby pred zákrokom naozaj nezaznela," povedal Matějček. To, že osoba môže byť nebezpečná, zisťovali podľa jeho slov až postupne. Vrah do budovy vošiel o 13.24 h, policajti tam prišli minútu po ňom. Prvá streľba nastala podľa Matějčka o 14.57 h. Dovtedy sa páchateľ v budove skrýval. Policajti ho hľadali na základe fotky. Ako však podotkol policajný riaditeľ, nakoniec vyzeral úplne inak a výzor si zmenil pravdepodobne zámerne, aby ho nedokázali identifikovať. Hliadka potom zo sídla fakulty odišla a išla ho hľadať do inej budovy, kde mal mať prednášku.

"Nikto nevedel, že páchateľ je už vnútri. Snažili sme sa to zistiť, ale vtedy to naozaj nikto nevedel. Páchateľ bol na takom mieste, že aj keby čokoľvek prebiehalo, on videl a počul akýkoľvek hluk... Aj pre nás je to veľmi frustrujúce, mali sme ho na dosah," povedal emotívne Matějček. Zdôraznil však, že ich zásah by nebol taký rýchly, ak by po ňom nepátrali v blízkom okolí. Polícia si chce podľa neho vziať z prípadu ponaučenie.

"To, čo sa stalo, je pre nás veľké ponaučenie. Je mi to veľmi ľúto," dodal. Policajný prezident Martin Vondrášek pri postupe polície identifikoval dve chyby - komunikáciu s vedením fakulty a analytické schopnosti polície. Avizoval viaceré kroky, ktoré polícia v nadväznosti na tento prípad aj odporúčania GIBS urobí, jedným z nich je napríklad zintenzívnenie streleckého výcviku.

Podľa dozorujúcej štátnej zástupkyne Jany Murínovej odborný posudok potvrdil, že páchateľ mal zmiešanú poruchu osobnosti. Podotkla, že nejde o chorobu, ktorá by sa dala liečiť a významne by narúšala kontakt s realitou. Podľa psychológa však páchateľovo konanie možno vysvetliť jeho osobnosťou. "Cítil sa odstrčený, ľuďmi neprijímaný, neužitočný," citovala z posudku. Činy boli preňho satisfakciou za nakumulované frustrácie. Nemal nikoho, s kým by svoje problémy mohol riešiť, trpel nedostatkom uznania a prijatia.

Dodala, že spis má 28 zväzkov, čo je približne 10.000 strán. Podotkla, že trestné konanie sa ešte neskončilo. Naďalej sa napríklad preveruje jeho údajný účet na Telegrame. Prevádzkovateľ tejto sociálnej siete však s políciou nespolupracuje, preto to podľa nej môže trvať mesiace. Nebráni to však tomu, aby bola vec odložená.