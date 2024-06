Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Griffiths varoval pred rozšírením vojny v Gaze do Libanonu

Martin Griffiths (Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

ŽENEVA - Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Martin Griffiths v stredu vyjadril znepokojenie nad možnosťou rozšírenia izraelskej vojny proti Hamasu v Pásme Gazy do Libanonu a varoval, že by to bolo "potenciálne apokalyptické".