Boje pokračujú! Juh Izraela bol vystavený najintenzívnejšej paľbe za celé mesiace

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/(AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že tento útok predstavuje najintenzívnejšiu delostreleckú paľbu z Pásma Gazy za posledné mesiace. Izraelská armáda spresnila, že niekoľko projektilov vystrelených z Pásma Gazy bolo zachytených a zneškodnených, iné dopadli do južného Izraela. Podľa miestnych úradov k zraneniam ľudí ani materiálnym škodám nedošlo.

archívne video

Zbraňový priemysel Hamasu v centre Gazy – nad zemou aj pod zemou (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

K ostreľovaniu územia na juhu Izraela, kde sa nachádzajú obce a kibuce, sa prihlásilo ozbrojené krídlo hnutia Islamský džihád - Brigády al-Kuds. Vo vyhlásení zverejnenom po útoku militanti vyhlásili, že útok bol "reakciou na zločiny sionistického nepriateľa proti nášmu palestínskemu ľudu".