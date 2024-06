EÚ uvalila sankcie na ďalších šesť ľudí a tri subjekty kvôli financovaniu Hamasu

Palestínčania pátrajú po preživších po izraelskom leteckom útoku v Rafahu v Pásme Gazy (Zdroj: TASR/AP Photo/Hatem Ali)

Na sankčný zoznam pribudli tri spoločnosti - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd., Larrycom for Investment Ltd. a Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada. Všetkých kontroluje a vlastní podnikateľ žijúci v Sudáne, proti ktorému boli uložené sankcie už v januári tohto roka. "Všetky tri subjekty sú prepojené s investičným portfóliom Hamasu a slúžia ako krycie spoločnosti pre finančné toky Hamasu," uviedla Rada EÚ.

archívne video

Šachta pod stolom v detskej izbe viedla do tunela, v ktorom boli zbrane, vrátane rakiet RPG, a slúžil ako výcvikový a bojový priestor. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Medzi osobami, ktorých sa sankcie nanovo týkajú, je napríklad muž, ktorý vedie zahraničné investičné aktivity Hamasu, ďalej finančný sprostredkovateľ, ktorý umožňuje finančné prevody z Iránu pre Hamas či člen politického vedenia Hamasu, ktorý vedie asociáciu charitatívnych organizácií dohliadajúcu na asi 400 charit, ktoré posielajú financie pre palestínske hnutie.

Všetci budú teraz v dvadsaťsedmičke čeliť zmrazeniu majetku a jednotlivé osoby budú mať zákaz cestovať do krajín Európskej únie. Tiež im nikto nesmie priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky. Hamas aj Palestínsky islamský džihád EÚ už v minulosti označila za teroristické organizácie. Obe zoskupenia boli strojcami teroristického útoku na Izrael, pri ktorom vlani v októbri zomrelo okolo 1200 ľudí, predovšetkým civilistov, a ďalších asi 250 bolo zavlečených do Pásma Gazy.