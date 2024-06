Minister Kaliňák o návrhu NATO dať 40 miliárd eur Ukrajine: Slovensko to ročne vyjde do 100 miliónov eur

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák )

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok uviedol, že spojenci by mali prijať dlhodobé finančné záväzky voči Ukrajine v hodnote okolo 40 miliárd eur ročne čisto iba pre vojenskú pomoc. Hrubý domáci produkt (HDP) členov NATO by mal poslúžiť ako základ pre výpočet spravodlivého "rozdelenia záťaže" a ak HDP Spojených štátov je zhruba 50 percent celkového HDP Aliancie, tak Američania budú zodpovední za polovicu záväzkov a zvyšok sa má rozdeliť medzi európskych spojencov a Kanadu.

Mierový nástroj

Kaliňák pripomenul, že si treba uvedomiť, že ide o všetky príspevky, ktoré Slovensko dáva, a to aj v rámci EÚ cez Európsky mierový nástroj. "Odhadujeme, že finálne by sa to mohlo pohybovať od 50 do 100 miliónov, v závislosti od príspevku Spojených štátov, ktoré majú záujem zobrať si polovicu tejto sumy. A, pochopiteľne, my by sme tieto zdroje investovali prostredníctvom slovenských výrobcov, ktorí by produkovali materiál a prostriedky nevyhnutné na pomoc Ukrajine," vysvetlil minister.

Spresnil, že do toho by sa dali započítať aj mnohé ďalšie náklady, ktoré bude znášať slovenská strana. Po ich spočítaní by tieto náklady mali dosiahnuť približne rovnakú sumu, akú SR na pomoc Ukrajine vynakladá v súčasnosti.

Politika odstrašovania

Nemenovaní vysokopostavení predstavitelia NATO vo štvrtok naznačili, že spojenci "výrazne prekročili" svoj záväzok nasadiť 300.000 vojakov do 30 dní od hypotetického útoku Ruska na niektorého člena Aliancie. Na otázku, aká by bola účasť Slovenska na takomto nasadení, Kaliňák povedal, že Slovensko sa pohybuje v rozmedzí pôvodných prísľubov politiky odstrašenia. Spresnil, že rezort obrany má v pláne zvýšiť stav profesionálnej armády na 25.000 členov a zmeny sa dotknú aj záloh, ktorých počet už s novým ošatením a vybavením by mal dosiahnuť 20.000 vojakov.

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur v piatok s odkazom na vojnu na Ukrajine navrhol zvýšiť obranné výdavky spojencov namiesto dvoch percent na 2,5 percenta HDP. Kaliňák odkázal, že pre Slovensko sú dve percentá "minimum aj maximum" na modernizáciu armády.

"My máme mať snahu najskôr vyriešiť rusko-ukrajinský konflikt a potom poďme riešiť, ako nastavíme NATO do budúcna," skonštatoval Kaliňák. Dodal, že takýchto výziev už bolo neúrekom a bez väčších výsledkov. "Dnes tuším polovica členských krajín neplní ani dve percentá, niektorí volajú po troch, niektorí chcú štyri percentá. Už sme veľa rozhodnutí urobili, ktoré sú proti hospodárskym záujmom štátov, a nie je tu dôvod, aby sme sa ekonomicky ešte viac zničili," odkázal.