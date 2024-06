Stoltenberg uviedol, že 23 členov NATO tento rok splní cieľ výdavkov na obranu

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

WASHINGTON - Až 23 členských krajín NATO by tento rok malo splniť cieľ investovať do obrany najmenej dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Povedal to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Washingtonu, píšu agentúry AFP a DPA.