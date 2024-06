Nemecký kancelár Scholz chce deportovať radikálov do Afganistanu a Sýrie: Má na to dôvod

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru)

BERLÍN - Radikáli a zločinci zo zahraničia, ktorí v Nemecku hľadajú azyl a ochranu, do krajiny nepatria, je preto nutné ich deportovať aj do štátov, ako sú Afganistan a Sýria, Dnes to v prejave k poslancom Spolkového snemu vyhlásil kancelár Olaf Scholz, ktorý tak reagoval na nedávny útok nožom Mannheimu, pri ktorom Žiadateľ o azyl ťažko zranil policajta. Policajt následne zraneniam podľahol.