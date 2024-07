Taliban po prvýkrát pristúpil k otvorenej diskusii o Afganistane

(Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul, File)

Medzi ústredné témy patrilo oživenie súkromného sektora, boj proti obchodovaniu s drogami a najmä riešenie prísnych obmedzení miestnych úradov týkajúcich sa žien, uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN Rosemary DiCarlová na záver dvojdňovej konferencie v Dauhe.

"Afganistan sa nemôže vrátiť do medzinárodného spoločenstva a ani sa plne ekonomicky a sociálne rozvíjať, pokiaľ je zbavený prínosu a potenciálu polovice svojej populácie," podotkla DiCarlová. "Zároveň sme diskutovali o inkluzívnejšej vláde a rešpektovaní práv menšín," dodala. Taliban čelí ostrej kritike za porušovanie ľudských práv, hlavne v prípade žien.

Prioritami Talibanu je zrušenie sankcií, rozmrazenie afganských devízových rezerv a zabezpečenie alternatívneho živobytia pre farmárov, najmä tých, ktorí sa venovali pestovaniu maku, uviedol vedúci talibanskej delegácie Zabihulláh Mudžáhid. Taliban oficiálne zakázal pestovanie maku v roku 2022. Mudžáhid zdôraznil želanie vlády nadviazať pozitívne vzťahy s krajinami Západu, no podčiarkol aj dôležitosť tolerancie v otázkach náboženstva a kultúry. "Odlíšením vnútorných záležitostí Afganistanu od tých zahraničných by sme mohli dosiahnuť významný pokrok v bilaterálnych, no aj multilaterálnych záväzkoch," dodal.

Napriek kritike formátu tohto stretnutia OSN ho považuje za významný krok vpred a dodáva, že ide o súčasť širšieho procesu. Vo februári sa Taliban odmietol zúčastniť na podobnom stretnutí pre nezhody týkajúce sa zastúpenia a vymenovania osobitného vyslanca pre OSN. Teraz tieto témy neboli zaradené do programu. Od návratu k moci v roku 2021 Taliban odmietal výzvy na vytvorenie inkluzívnej vlády a zabezpečenie práv žien na vzdelanie a prácu. V dôsledku toho oficiálne neuznala vládu Talibanu žiadna krajina.