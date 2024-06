Belgicko pred eurovoľbami zasiahol dvojdňový štrajk odborárov a farmárov

Ilustračné foto

BRUSEL - V Bruseli a v niekoľkých ďalších veľkých mestách Belgicka je v pondelok po celý deň prerušená verejná doprava. Dôvodom sú demonštrácie odborárov proti plánom EÚ na opätovné zavedenie úsporných opatrení v celej Európe. V utorok zas do Bruselu prídu tisícky európskych farmárov na traktoroch protestovať proti európskym nariadeniam, informuje spravodajca.

Obe demonštrácie sú naplánované len niekoľko dní pred sériou volieb v Belgicku, v nedeľu 9. júna, keď voliči budú vyberať svojich zástupcov do regionálnych parlamentov, federálneho parlamentu a tiež Európskeho parlamentu. Pondelňajšie protesty zvolal socialistický odborový zväz ABVV. Zdôvodnil ich nespokojnosťou s úspornými pravidlami EÚ a ich vplyvom na zamestnancov a rodiny.

"Ak budúca vláda začne znižovať výdavky, bude to veľmi bolestivé pre zamestnancov, obyvateľstvo a rodiny," uviedol pre médiá predseda ABVV Thierry Bodson. Okrem Bruselu sa protestné akcie konajú aj v Bruggách, Aalste, Genku, Namure, Monse a Lige. Protesty sú spojené s vážnym narušením verejnej dopravy. Vo Flámsku nepremáva okolo 57 percent autobusov a električiek a podobnú situáciu hlásia médiá aj vo frankofónnom Valónsku. Najmenšie výpadky vo verejnej doprave sú v regióne hlavného mesta Brusel, kde prevádzkovateľ verejnej dopravy STIB/MVIB potvrdil normálny pracovný režim a aj väčšina vlakov by tam mala jazdiť bez meškaní a výpadkov.

Iná situácia nastane v Bruseli v utorok

Iná situácia nastane v Bruseli v utorok (4.6.), keď mesto očakáva veľkú demonštráciu farmárov z rôznych európskych krajín. Bruselská polícia už dopredu upozornila na možné dopravné problémy a vyzvala obyvateľov, aby v utorok namiesto osobných áut použili verejnú dopravu.

Farmári z Belgicka a z iných krajín by mali prísť do Bruselu na svojich traktoroch v skorých ranných hodinách rôznymi prístupovými cestami. Chcú protestovať proti nariadeniam EÚ, ktoré zasahujú do záujmov farmárov a chovateľov.

Utorňajším masovým protestom predchádzal v sobotu menší protest v Bruseli, kde okolo 100 ľudí vyzývalo inštitúcie EÚ na takú politiku boja proti globálnemu otepľovaniu, ktorá nebude poškodzovať záujmy farmárov. Vyslovili sa aj za zachovanie biodiverzity. Sobotňajšiu akciu zorganizovali siete Good Food Good Farming a tiež Climate Action Network (CAN) Europe.