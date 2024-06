Farmári sú sklamaní, že Slovensko na Rade EÚ odsúhlasilo zákon o obnove prírody

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Pripomenula, že zákon o obnove prírody schválila Rada EÚ 17. júna. Prešiel tesne, a to vďaka odsúhlaseniu Rakúska a Slovenska. Za zákon nakoniec zahlasoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), hoci pôvodne bol proti. Krajiny, ktoré zákon podporili, predstavujú 66,08 % obyvateľov EÚ, pričom na schválenie bolo potrebných 65 %. Proti hlasovali Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko. Belgicko sa zdržalo hlasovania.

Spresnila, že podľa schváleného zákona budú musieť členské krajiny obnoviť do roku 2030 necelú tretinu biotopov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Zákon určuje pravidlá, na základe ktorých sa budú biotopy obnovovať. Hoci vďaka úspešnému minuloročnému protestu európskych poľnohospodárov pred sídlom Európskeho parlamentu v Štrasburgu vypadla z tohto zákona sporná časť týkajúca sa poľnohospodárstva, konečná podoba zákona, ktorú pred pár dňami odhlasovala Rada EÚ, nakoniec s kapitolou poľnohospodárstva počíta.

Otázky, nakoľko sa ochrana biotopov dotkne poľnohospodárskej produkcie alebo povinnosti predsa len zavádzať úhor v krajine, sú podľa Holéciovej natoľko zásadné, že o nich mala byť vedená diskusia aj so slovenskými poľnohospodármi. "Z rozhodnutia Rady EÚ sme úprimne sklamaní. Očakávali sme, že zákon nebude zo strany Slovenskej republiky podporený. Materiál nie je dobrý a koncepčný. Mal ísť do ďalšieho čítania, aby sa na európskej úrovni ešte viac precizoval. Veď nie nadarmo viaceré krajiny za zákon nehlasovali alebo sa zdržali hlasovania. Napríklad nepoznáme, odkiaľ sa zoberú finančné zdroje na obnovu biotopov. Pokiaľ by to malo ísť na úkor financií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, nebude to dobrý signál pre poľnohospodárov. Otázka úhoru je veľmi veľkou a citlivou témou, ku ktorej sa musíme právom dopredu vyjadriť," uviedol v reakcii na schválený zákon predseda SPPK Andrej Gajdoš.

Holéciová dodala, že na základe schváleného európskeho zákona si teraz pripravia vlastnú legislatívu jednotlivé členské krajiny. Aj preto bude podľa SPPK zásadné, aby sa v tejto časti legislatívneho procesu slovenskí poľnohospodári neobišli. SPPK si uvedomuje, že biotopy obnoviť treba, ale malo by sa to urobiť vyvážane, aj s ohľadom na životné prostredie a výrobu potravín pre stále sa zvyšujúci počet obyvateľov EÚ.