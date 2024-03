Poľskí farmári blokujú dva hraničné priechody s Nemeckom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Blokáda sa podľa hovorcu miestnej polície začala už v nedeľu a má pokračovať do stredy. "Doprava (na priechode) Swiecko a Gubinek je zablokovaná. Nedá sa cestovať ani jedným smerom," uviedol policajný hovorca v neďalekom meste Gorzów Wielkopolski. Dodal, že nákladné autá smerujúce do Nemecka, ktoré sa nachádzajú v Lubuskom vojvodstve, by sa mali vydať smerom na Olszynu, kde môžu využiť zostávajúce hranične priechody.

Poľnohospodári v Poľsku a v mnohých ďalších krajinách Európskej únie vyzývajú na zmeny obmedzení vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Okrem toho požadujú aj znovuzavedenie cla pre poľnohospodárske produkty dovážané z Ukrajiny, ktoré bolo zrušené po invázii Ruska na Ukrajinu. Európska komisia v piatok ponúkla farmárom isté ústupky a navrhla zmiernenie niektorých pravidiel o striedaní pestovaných plodín a neobrábanej pôde (ležiacej úhorom). Poľskí farmári stále plánujú na stredu protesty po celej krajine, aby udržali tlak vyvíjaný na úrady. Poľnohospodárov v Poľsku predovšetkým znepokojuje rastúca konkurencia od susedných ukrajinských poľnohospodárov, ktorých obviňujú zo zaplavovania európskeho trhu lacným obilím, píše Reuters.