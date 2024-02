Frakcia vládnej strany Fidesz v Maďarsku podporí vstup Švédska do NATO

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Anna Szilagyi)

BUDAPEŠŤ - Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v utorok oznámil, že frakcia bude hlasovať za prijatie Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyplýva to z listu predsedovi parlamentu Lászlóovi Kövérovi zverejnenom na Facebooku, v ktorom Kocsis žiada o zaradenie tohto bodu do programu prvého dňa jarnej schôdze v pondelok 26. februára.