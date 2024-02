Švédsko spozná svoj rozsudok vstupu do NATO: Maďarský parlament bude hlasovať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Maďarský parlament dnes bude hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. Šéf poslaneckého klubu vládnucej strany Fidesz Máté Kocsis minulý týždeň tvrdil, že poslanci strany členstvo Švédska v NATO podporia. Strana zatiaľ schválenie príslušného zákona bránila. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá zatiaľ švédsku žiadosť o členstvo v obrannej aliancii neodsúhlasila.

Príslušný zákon je v maďarskom parlamente od polovice roka 2022. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je zároveň predsedom Fideszu, však tvrdí, že maďarská vláda vstup Švédska do NATO podporuje. Počas piatkového rokovania so svojím švédskym náprotivkom Ulfom Kristerssonom tiež povedal, že stranu Fidesz presvedčil, aby členstvo Švédska v NATO podporila.

Orbán však predtým ohľadom členstva Švédska v NATO vysielal zmiešané signály. Poslancov svojho zoskupenia na jednej strane vyzýval na schválenie švédskeho členstva, na druhej strane ale vinil Štokholm zo šírenia klamstiev o stave demokracie a právneho štátu v Maďarsku.

Švédsko podalo žiadosť o vstup do aliancie spoločne s Fínskom v máji 2022 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko sa stalo členom NATO na začiatku vlaňajšieho apríla. Vstupu Švédska do aliancie popri Maďarsku dlhé obdobie bránilo tiež Turecko, to ale pripojenie severskej krajiny k aliancii odsúhlasilo minulý mesiac.