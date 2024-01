Britské zdravotníctvo vyzýva rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti: Šíri sa tam toto ochorenie!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool)

Národná zdravotná služba spustila propagačnú kampaň po tom, čo sa v niektorých častiach Anglicka vyskytlo od októbra 216 potvrdených prípadov osýpok a 103 pravdepodobných prípadov. Väčšinou šlo o deti mladšie ako desať rokov.

Základné očkovanie proti osýpkam kleslo pod hranicu kolektívnej imunity (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

V Spojenom kráľovstve sa kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole ponúka deťom v dvoch dávkach. Prvou dávkou sa očkujú deti vo veku 12 mesiacov, následne druhou dávkou trojročné deti.

Šéfka britskej agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Jenny Harriesová uviedla, že zaočkovanosť klesla v celoštátnom meradle na približne 85 percent a v niektorých častiach Londýna je oveľa nižšia. "Je to príliš málo na to, aby sme udržali bezpečné pokrytie populácie – chceme, aby to bolo približne 95 percent," povedala Harriesová s tým, že túto úroveň odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Viac ako 3,4 milióna detí nie je zaočkovaných a hrozí im nákaza

Viac ako 3,4 milióna detí mladších ako 16 rokov nie je chránených očkovaním a hrozí im nákaza týmito chorobami, uvádzajú predstavitelia verejného zdravotníctva. V roku 2017 boli osýpky v Spojenom kráľovstve vyhlásené za eliminované. Odvtedy však počet prípadov narástol a úrady varujú, že ochorenie môžu prepuknúť na miestach, kde je miera zaočkovanosti nižšia ako 95 percent.

WHO a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v novembri uviedli, že vlani celosvetovo stúpol počet úmrtí na osýpky o viac ako 40 percent. Počet prípadov sa zvýšil po tom, čo počas pandémie koronavírusu výrazne klesla zaočkovanosť.

Osýpky sa šíria kvapôčkovou infekciou a patria medzi najnákazlivejšie ochorenie u ľudí. Najčastejšie sa vyskytuje u detí mladších ako päť rokov a prejavuje sa výraznou vyrážkou, horúčkami, nádchou a kašľom. Infekcia môže viesť k trvalému telesnému postihnutiu, napríklad k strate sluchu alebo dokonca k smrti.