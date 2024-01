Soul považuje správy o teste podmorského jadrového dronu KĽDR za prehnané

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

SOUL - Správy o údajnom teste severokórejského "podmorského jadrového zbraňového systému" by mohli byť "prehnané" alebo dokonca "vyfabrikované". Na základe doterajších komplexných analýz to v nedeľu uviedla kancelária juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola, informuje agentúra Jonhap.

Severná Kórea v piatok ohlásila "dôležitý" test útočného dronu Haeil-5-23. Údajne sa uskutočnil v mori pri východnom pobreží Kórejského polostrova ako reakcia na tohtotýždňové spoločné námorné cvičenia Južnej Kórey, USA a Japonska. Severokórejské štátne médiá neuviedli, kedy sa skúška uskutočnila, ani či bola úspešná.

archívne video

Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov (Zdroj: profimedia.sk)

"Ak test naozaj prebehol, predpokladáme, že by mohlo ísť o nejaký druh torpéda. Je však iba veľmi malá šanca, že by toto zariadenie mohlo mať jadrový pohon. Dosiaľ nie sú správy o vývoji takého malého reaktora, že by ho bolo možné namontovať na torpédo s priemerom menším než jeden meter," uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie v Soule.

Pravdivosť tvrdení Pchjongjangu možno overiť len v obmedzenej miere, pričom KĽDR z údajného testu nezverejnila žiadne relevantné fotografie. Vyhlásenie ďalej uvádza, že juhokórejské ozbrojené sily v spolupráci s USA pozorne monitorujú indície, ktoré by naznačovali, že KĽDR vyvíja podvodné zbraňové systémy vrátane jadrových útočných dronov a balistických striel odpaľovaných z ponoriek.

"Naša armáda už disponuje mohutnými bojovými prostriedkami, ktoré môže v prípade potreby proti odpaľovacím zariadeniam tohto typu nasadiť. Ešte viac posilníme svoju protiponorkovú obranu a obranné pozície v prístavoch," píše sa vo vyhlásení juhokórejského prezidenta.