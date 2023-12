V Španielsku zadržali muža, ktorý údajne pomáhal KĽDR obchádzať sankcie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zakladateľ organizácie napojenej na Pchjongjang, Španiel Alejandro Cao de Benós, bol vo štvrtok zadržaný na madridskej železničnej stanici Atocha po príchode z Barcelony. Podľa španielskych médií ho medzičasom prepustili. Benós, ktorého vydanie požadujú Spojené štáty, sám seba označuje za "osobitného zástupcu" vlády KĽDR. V prípade odsúdenia ho súd môže poslať do väzenia až na 20 rokov. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vlani obvinil tohto 48-ročného Španiela a britského podnikateľa Christophera Emmsa za to, že najali Američana Virgila Griffitha, aby nelegálne poskytol Severnej Kórei služby v oblasti kryptomien a pomohol jej vyhnúť sa sankciám.

Emms je stále na slobode

Griffitha odsúdili minulý rok v apríli na vyše päť rokov vo väzení a dali mu pokutu 100.000 dolárov po tom, ako sa priznal k obvineniu zo sprisahania. Emms je podľa zoznamu nahľadanejších osôb FBI stále na slobode. Spojené štáty zakazujú vývoz tovarov, služieb či technológií do Severnej Kórey, ak to vopred neschválil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií. Cao de Benós založil v roku 2000 Kórejské združenie priateľstva, ktoré oficiálne uznáva vláda v Pchjongjangu. Združenie na svojej webovej stránke tvrdí, že má po celom svete vyše 10.000 členov. Tento bývalý IT konzultant tiež organizoval návštevy zahraničných novinárov v Severnej Kórei a pôsobil ako sprostredkovateľ medzi tamojším komunistickým režimom a zahraničnými investormi. V roku 2016 tiež otvoril v katalánskom meste Tarragona malý bar so severokórejskou tematikou.