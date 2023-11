MIMORIADNY ONLINE Nemecko v roku 2024 zdvojnásobí vojenskú pomoc Ukrajine

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Naživo z Ukrajiny

Video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 627 (Zdroj: Twitter/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

Silný signál

Je to pre Ukrajinu silný signál pokračujúcej podpory v čase, keď sa medzinárodná pozornosť zameriava na vojnu Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas, uviedol Pistorius pre televíziu ARD. Zvýšenie pomoci je podľa ministra reakciou na skúsenosť z tohto roka, počas ktorého sa ukázalo, že plánované sumy sa rýchlo vyčerpali.

Dohodu o zdvojnásobení pomoci Ukrajine najmä vo forme vojenského vybavenia dosiahla koaličná vláda kancelára Olafa Scholza a teraz ju musí oficiálne schváliť parlament. Nemecko od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka patrí k hlavným podporovateľom Kyjeva, ktorému poskytlo humanitárnu, finančnú a vojenskú pomoc za 22 miliárd eur.