MIMORIADNY ONLINE Prigožinov syn údajne zdedil vedenie vagnerovcov: Ostreľovanie v Chersone si vyžiadalo jednu obeť

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Dvadsaťpäťročný Pavel Prigožin zdedil podľa ruských kanálov na platforme Telegram spájaných s Vagnerovou skupinou po svojom otcovi Jevgenijovi Prigožinovi aktíva aj kontrolu nad rozsiahlym podnikateľským impériom vrátane vedenia tejto ruskej žoldnierskej skupiny. Informuje o tom atanica CNN. Ruské ostreľovanie zabilo v Chersone na juhu Ukrajiny jedného človeka, informoval podľa Unian šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin. Situáciu sledujeme ONLINE.