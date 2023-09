Hororová smrť v Amazonskej oblasti: Muža po nehode člna roztrhali pirane, nie je to prvýkrát

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RIO DE JANEIRO - V Brazílii bol 38-ročný muž roztrhaný piraňami potom, čo spadol do vody pri nehode člna. Akákoľvek pomoc prišla pre cestujúceho príliš neskoro.

Takýto útok sa inak vidí len v hororových filmoch. Ako informoval britský "Mirror" v utorok, pirane zožrali muža po dramatickej nehode na člne v Amazónii.

archívne video

Podľa správy k šokujúcej nehode došlo v sobotu večer (9. septembra). V dôsledku toho došlo okolo 18:00 na rieke Cuiabá v Barão de Melgaço v Brazílii k hroznej nehode, pri ktorej sa navzájom zrazili dva člny. Na člnoch vraj bolo celkovo päť ľudí. Traja z pasažierov boli zachránení, zatiaľ čo dvaja ľudia vrátane Silvu da Luz boli pôvodne nezvestní.

Jeho telo bolo onedlho nájdené v rieke. Podľa správy bolo jeho bezvládne telo pokryté uhryznutiami piraní. Záchranári napokon jeho roztrhané pozostatky priniesli na breh. Nešťastie 38-ročného muža prežila jeho manželka. Medzitým sa nepodarilo nájsť ďalšieho nezvestného cestujúceho, Wagnera Silvu. Je považovaný za mŕtveho.

Úrady teraz chcú objasniť, ako mohlo k smrteľnej nehode dôjsť. Hovorkyňa záchranárov po incidente uviedla: "Bolo začaté správne konanie na zistenie príčiny, okolností a zodpovedných za udalosť." 11. septembra potápači stále hľadali Wagnerovo telo. Prístup do oblasti úrady obmedzili, keďže vyšetrovanie pokračuje.

Nebol to prvý útok piraní v Amazónii

Nie je to prvýkrát, čo pirane zožrali človeka zaživa. V roku 2021 pirane roztrhali muža, ktorý skočil do jazera, aby unikol pred rojom včiel. 30-ročný muž chytal ryby s dvoma priateľmi na brehu jazera v Brazílii, keď ich napadol hmyz. Všetci traja potom skočili do vody „zamorenej“ piraňami. Jeden z nich zomrel. Špecializovaní potápači našli jeho tvár, uši a časť tela s tržnými ranami, ktoré zanechali zabijacke ryby.

Pirane sú mimoriadne dôležité pre ekosystém dažďového pralesa

V jazerách a riekach Južnej Ameriky žije údajne okolo 30 druhov piraní. Dospelé pirane môžu dorásť až do veľkosti 40 centimetrov. Dravé ryby trávia svoj život v húfoch. Lovia a útočia len v kŕdľoch. Podľa odborníkov hrajú pirane dôležitú úlohu ako „upratovačky a zdravotná polícia“. Jedia takmer všetko, najmä zdochliny a choré zvieratá. To má obrovský význam pre celý ekosystém dažďového pralesa, keďže týmto spôsobom pirane zabraňujú šíreniu chorôb a epidémií.