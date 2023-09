Desivá smrť Čecha v Bulharsku: Úrady už vedia, ako zomrel! Prokuratúra zverejnila predbežnú príčinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VARNA - Na konci augusta sa vydal Čech Vladimír Tišer na dovolenku do Bulharska. Spoločnosť mu robili syn Jan s partnerkou a vnučka. Dovolenka sa však zmenila na tragédiu. Vladimír dostal bolesti brucha a napokon zomrel na hotelovej izbe.

Ako informuje český portál tn.cz, prokuratúra v meste Varna prípad rieši a vydala aj prvé vyjadrenie. "Neexistuje žiadny dôkaz o trestnom čine. Očakávame záverečnú správu lekárskeho špecialistu, ktorú dodá po pitve na určenie presnej príčiny smrti. Podľa predbežnej správy po lekárskej ohliadke zomrel muž na následky srdcového zlyhania," uviedla pre tn.cz bulharská prokuratúra.

Pôvodné informácie hovorili o tom, že výsledky pitvy mali byť známe už v utorok, ale nestalo sa tak. Keďže v stredu bol v krajine štátny sviatok, nedá sa predpokladať, kedy budú výsledky pitvy k dispozícii.

Rodina Vladimíra nie je spokojná s postupom bulharských lekárok, ktoré ho ošetrovali, preto sa čaká aj na ich vyjadrenia. Janovej svokre Lenke Klinkovej, ktorá už tridsať rokov pracuje ako zdravotná sestra, sa nepáči postup lekárov. Podľa jej slov mali Vladimíra po neutíchajúcich bolestiach brucha previezť na vyšetrenie do nemocnice.

„U nás by sa toto nestalo. Dva dni bolestí brucha určujú daný postup v ošetrovateľskej starostlivosti. Príjem na emergency, vylúčenie akútneho brucha čiže náhlej príhody brušnej. Ďalej odbery, monitorovanie srdcovej akcie, pulzu, oxygenoterapia," priblížila Klinková a dodala, že by sa urobil röntgen brušnej dutiny na vylúčenie nepriechodnosti čriev a tiež CT vyšetrenie brucha. Privolaný by bol na konzultáciu aj chirurg.

Podľa jej slov bol 69-ročný Vladimír v dobrom zdravotnom stave a na nič sa neliečil.