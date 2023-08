Počasie v Česku sa zbláznilo: Krajinu zasiahlo už štvrté tornádo za posledné dni

(Zdroj: Twitter/Český hydrometeorologický ústav)

PRAHA - Českú republiku zasiahlo za uplynulé štyri dni už štvrté tornádo. V stredu večer to potvrdil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

archívne video

Nové video zo včerajšej búrky na juhu Moravy: S takmer stopercentnou istotou išlo o tornádo! (Zdroj: FB / Počasí online Morava - Milena Zonygova)

"Štvrté tornádo za štyri dni? Aj to sa môže stať. Dnes popoludní bolo potvrdené ďalšie vo východných Čechách na prehánke opäť bez bleskovej aktivity," napísal ČHMÚ na sociálnej sieti X. Ako však pokračoval, tento nárast počtu tornád je iba zdanlivý. "Viac očí viac vidí," poznamenali meteorológovia. Tohto roku je to podľa nich už deviate tornádo v ČR. V roku 2002 a 2006 ich zaznamenali osem. "Potvrdzuje to, že slabé tornáda sú relatívne bežné," dodáva ČHMÚ. Na sociálnej sieti X zverejnil aj fotografiu domu, na ktorom sú v kruhu vytrhané škridly.

#KonvektivniSkupina 4. slabé 🌪️ za 4 dny? I to se může stát. Dnes odpoledne další potvrzeno ve V Čechách na přeháňce opět bez ⚡️aktivity. Zdánlivý nárůst je ale jen zdánlivý - více 👁️více vidí. Letos už 9., r. 2002 a 2006 jich bylo 8. Potvrzení, že slabá 🌪️jsou relativně běžná. pic.twitter.com/jyQCAjCgQL — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 9, 2023

Lovci búrok z Czech Thunderstorm Research Association na Facebooku zverejnili niekoľko materiálov vrátane fotografií hasičov Královohradeckého kraja a videí, ktoré natočili obyvatelia obce Lokot a susedného Synkova. Tornádo sa v Lokote dotklo povrchu iba lokálne, vír však rotoval intenzívne. V časti obce sú potvrdené škody na majetku – na strechách domov, v záhradách či na dopravnom značení.