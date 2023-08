Dráma na mori: Veľryby zaútočili na jachtu a v okamihu z nej odtrhli niekoľko kusov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Skupina piatich kosatiek začala minulý týždeň prenasledovať jachtu 70-ročného Phepa Philoucerosa, ktorá sa plavila popri portugalskom pobreží pri Cape Vincent. Dvojkýlová jachta s menom Oxygene rozhodne nebola z papiera, ale morské tvory z nej hravo odlomili niekoľko kusov. Muž musel ihneď začať vysielať signál žiadosti o pomoc Mayday, lebo kosatky stále útočili. Dve z nich vrazili do kormidla a za okamih ho odlomili. Phep tiež začul prasknutie lodného trupu, ale nevidel, že by sa dovnútra dostala voda.

Skúsený námorník, ktorý sa plaví po mori už 55 rokov, povedal, že sa mu podarilo zahliadnuť obrovské ryby. „Myslím, že to boli mladé kosatky. Boli dlhé asi šesť alebo sedem metrov. Neboli to ani dospelé jedince, ani mláďatá. Útok nebol príliš silný. Loď sa pohla a otočila, ale neprevrátila sa. Ak by kosatky naozaj chceli potopiť loď, mohli to ľahko urobiť. Nemyslím si, že to bol ich zámer.“ Ale napriek statočným slovám, ktoré vyriekol, ho zvery prenasledovali až 45 minút. Dokonca plávali za jachtou, aj keď ju už odťahovalo záchranné plavidlo. Jachta Oxygene je teraz na brehu v Sagres, kde čaká na opravu.

Muž strávil na palube svojej jachty tri mesiace, odkedy vyrazil z Gruissanu vo Francúzsku. Desivý útok kosatiek sa odohral uprostred leta, v ktorom tvory útočili už niekoľkokrát. Len minulý týždeň ohrozovala skupina kosatiek posádku 48-metrového katamaranu pri pobreží Gibraltáru. Jedna z veľrýb tiež odtrhla kormidlo. Vedci sa domnievajú, že mladé kosatky sa len hrajú, narážajú do člnov a lámu ich vybavenie, lebo sa to naučili od svojich rodičov. Útoky sa šíria po celom svete, od roku 2020 veľryby poškodzujú plavidlá aj pri pobreží Pyrenejského polostrova.

Odborníci varovali námorníkov v Portugalsku, aby sa držali vo vodách s hĺbkou menej ako 20 metrov a boli ostražití, ak zaregistrujú prítomnosť kosatiek. Phep však kontroloval, či sa v oblasti nachádzajú kosatky, ale nenašiel žiadne stopy. V tejto oblasti však hlásili výskyt kosatiek, takže kým vyplával zo Sagres, pozrel si aplikáciu so zoznamom nedávnych stretnutí s kosatkami. „Používam aplikáciu s názvom Orca Atlantica, ktorá obsahuje zoznam stretnutí s kosatkami a tiež počúvam, čo radia miestne úrady. Pred plavbou k Cape St. Vincent som sa zastavil v Sagres, aby som si skontroloval najnovšie hlásenia. V ten deň neboli spozorované žiadne kosatky, tak som vyrazil. Bohužiaľ som nemal šťastie."