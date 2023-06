Európska únia prisľúbila 560 miliónov eur na pomoc sýrskym utečencom

"Bohužiaľ, za posledný rok sa dosiahol len malý pokrok, veľmi malý pokrok smerom k vyriešeniu konfliktu v Sýrii," uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell na medzinárodnej darcovskej konferencii v Bruseli. Finančná pomoc je určená pre Sýrčanov, nie pre režim prezidenta Bašára Asada, dodal. Napriek úsiliu OSN podľa Borrella "nie sú vytvorené podmienky na to, aby Európska únia zmenila svoju politiku voči Sýrii", čo by znamenalo zavedenie "skutočných politických reforiem" v krajine. EÚ podľa neho zachová svoje sankcie voči Asadovmu režimu a nebude podporovať návrat Sýrčanov, kým to nebude "dobrovoľné" a bezpečné pod dohľadom medzinárodných skupín.

Európska únia prisľúbila pomoc

Asad sa v máji vrátil na regionálnu politickú scénu, keď sa po vyše desaťročí objavil na summite Ligy arabských štátov (LAŠ). Členstvo Sýrie v LAŠ bolo pozastavené od roku 2011 po násilnom potlačení protivládnych protestov. Prerástli do občianskej vojny s viac ako 500.000 obeťami na životoch. Podľa OSN bolo v dôsledku občianskej vojny vysídlených viac ako 12 miliónov Sýrčanov, väčšina z nich v samotnej Sýrii. Do susedných krajín utieklo 5,4 milióna ľudí. Na minuloročnej konferencii v Bruseli medzinárodní darcovia prisľúbili pre vysídlených Sýrčanov 6,7 miliardy dolárov (6,2 miliardy eur) a na tej predchádzajúcej 6,4 miliardy dolárov (5,92 miliardy eur). EÚ na oboch konferenciách prisľúbila jednu miliardu eur.