Klimatické aktivistky rozotreli farbu na Monetov obraz v Štokholme

"Zatknuté boli dve ženy vo veku približne 25 a 30 rokov," uviedla polícia. K zodpovednosti za čin sa prihlásila organizácia Återställ Våtmarker (Obnovme mokrade). Vedenie múzea uviedlo, že zatiaľ "nie je zrejmé", či bol poškodený aj samotný obraz s názvom Umelcova záhrada v Giverny, ktorý namaľoval Monet v roku 1900. Dielo teraz skúmajú miestni kurátori s cieľom zistiť prípadné škody.

🔸 À Stockholm, deux activistes écologistes s’en sont pris au tableau « Le Jardin de l'artiste à Giverny » de Monet. La peinture, protégée par une vitre, est en cours d’examen par les experts afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée.pic.twitter.com/QkSwhIZYWW — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 14, 2023



Obraz je súčasťou výstavy nazvanej Záhrada, ktorú na zvyšok stredy pre návštevníkov uzavreli, no očakáva sa, že už vo štvrtok bude opäť otvorená, uvádza agentúra AP. Organizácia Återställ Våtmarker zverejnila na svojej stránke na Facebooku videozáznam z celej protestnej akcie. Obe aktivistky, jedna zdravotná sestra a druhá študentka rovnakého odboru, sú zachytené pri tom, ako po obraze rozotierajú farbu, prilepia sa k nemu rukami a následne kričia heslá ako klimatická "situácia je naliehavá" a "naše zdravie je v ohrození".

Helen Wahlgrenová, hovorkyňa organizácie Återställ Våtmarker, pre AFP povedala, že na následky klimatickej katastrofy, ktorá je zároveň predstavuje aj "zdravotnícku krízu", už teraz zomierajú "milióny ľudí". Samotná organizácia tvrdí, že "nádherné záhrady, ako tá na Monetovom obraze, budú už čoskoro len vzdialenou spomienkou".

Wahlgrenová obvinila švédsku vládu z nerešpektovania medzinárodných klimatických záväzkov. Zároveň uviedla, že cieľom akcie bolo Štokholm primäť k zníženiu emisií skleníkových plynov. "Mali by sme znížiť naše emisie o 31 percent. Naše emisie však stále narastajú. Je to poburujúce," dodala. Samotné múzeum vyhlásilo, že sa "prirodzene" dištancuje od činov, pri ktorých hrozí poškodenie umeleckého diela či kultúrneho dedičstva. "Kultúrne dedičstvo má veľkú symbolickú hodnotu a je neprijateľné naň útočiť alebo ho ničiť bez ohľadu na účel," povedal riaditeľ múzea Per Hedström.