Tábor pre migrantov v Mexiku zničila búrka: Pokúsili sa dostať do USA

MEXIKO - Stovky migrantov vrátane detí a mladistvých sa v noci na utorok pokúsili prekročiť hranicu z Mexika do Spojených štátov po tom, čo búrka zničila provizórny tábor, kde prespávali. Informovali o tom mexické úrady. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Medzi migrantmi, ktorí sa pokúšali dostať do USA z mexického mesta Matamoros, boli občania Venezuely, Salvádoru a Hondurasu. Agentúra AFP upozorňuje, že ide o prvý incident na mexicko-amerických hraniciach, odkedy sa v máji skončila platnosť tzv. Nariadenia 42 umožňujúceho Spojeným štátom jednoduchšie vyhosťovanie migrantov bez dokladov počas pandémie koronavírusu.

Mexické úrady na incident zareagovali uzatvorením hraničných priechodov. Podľa amerických predstaviteľov sa počet incidentov súvisiacich s nezákonnou migráciou od zrušenia Nariadenia 42 znížil o 50 percent. V súčasnosti opäť platí Nariadenie 8, ktoré umožňuje migrantom žiadať o azyl, no zároveň zavádza prísne tresty pre tých, ktorí sa o prechod cez hranice pokúsia, hoci na to nemajú nárok. Takýmto osobám môže byť udelený päťročný zákaz vstupu do USA alebo voči nim môžu byť vznesené obvinenia z trestnej činnosti.