Orbán vládne železnou päsťou: Obchodom prikázal radikálne zlacniť niektoré potraviny, pri benzíne to nedopadlo slávne

BUDAPEŠŤ - Inflácia doslova žerie úspory ľudí v Európe. Každá krajina sa s tým vysporadúva inak. Niektorí to berú ako normálny ekonomický jav zlých časov a snažia sa to prekonať, iní musia kvôli rastúcej chudobne prísť s radikálnymi opatreniami. Iróniou je, že čím viac takýchto radikálnych a populistických opatrení príde, tým budú problémy v budúcnosti väčšie. Podobnou železnou rukou v Maďarsku vládne aj premiér Viktor Orbán, ktorý prikázal obchodným reťazcom na vybrané potraviny udeľovať zľavy. Má to háčik, podobný ako pri benzíne.