Európa potrebuje energiu zo Strednej Ázie, vyhlásil maďarský premiér Orbán

Orbán ďalej vo vyhlásení uviedol, že vzťahy medzi Turkménskom a Maďarskom sú "predvídateľné, spoľahlivé a založené na vzájomnom rešpekte a Budapešť chce rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu medzi oboma krajinami". V súvislosti s ukrajinskou vojnou uviedol, že súčasný svetový stav vecí "prevrátil tradičné ekonomické vzťahy", pričom tradičné zásobovacie trasy z Východu na Západ sa pokazili. To podľa Orbána zvyšuje hodnotu stredoázijského regiónu z maďarského aj európskeho hľadiska.

Otázky infraštruktúry a dopravy

"Musíme hľadať nové cesty a nových partnerov," povedal s tým, že stredoázijský región by mohol skončiť ako most medzi Východom a Západom. Turkménsko môže byť skvelým partnerom pre Európu a Maďarsko a mohlo by významne prispieť k diverzifikácii dodávok energie, hoci to nebude jednoduché. Najprv sa musia vyriešiť otázky infraštruktúry a dopravy, čo je mimo kompetencie oboch krajín, poznamenal maďarský premiér.

Maďarsko dodáva do Turkménska lieky

"Takže máme záujem rýchlo vyriešiť otvorené problémy okolo Kaspického mora," povedal. "Podporujeme a vyzývame inštitúcie Európskej únie, aby zabezpečili, že dohoda o partnerstve a spolupráci podpísaná pred 25 rokmi s Turkménskom nadobudne platnosť. Keď sa Európa odstrihne od ruských energetických zdrojov, nemôže si dovoliť nepodpísať dohodu o partnerstve," uviedol vo vyhlásení. Orbán dodal, že Maďarsko, ktoré už dodáva lieky do Turkménska, ponúka príležitosť na spoluprácu vo vodnom priemysle a energetike. Obe strany navrhli nové ekonomické oblasti spolupráce.